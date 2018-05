Jane (84) leefde jarenlang tussen chimpansees

Jane Goodall werd wereldberoemd met haar onderzoek naar chimpansees. Ze leefde jarenlang samen met dieren in de jungle van het Afrikaanse land Tanzania. Inmiddels is Jane 84 jaar en vertelt ze mensen over de hele wereld over haar avonturen. Ook aan scholieren in Nederland. Daar vertelt ze dat ze op haar tiende al naar Afrika wilde om tussen de dieren te leven.

Iedereen lachte me uit: het is gevaarlijk en je bent maar een meisje. Maar mijn moeder zei: als je dit echt wilt, moet je hard werken en niet opgeven. Jane Goodall

Toen Jane 26 jaar was vertrok ze naar de jungle in Tanzania om onderzoek te doen naar chimpansees. Ze ontdekte veel over de dieren en schreef er boeken over. Nooit eerder had iemand zoiets gedaan.

Jane Goodall tijdens haar onderzoek naar chimpansees National Geographic

Bijna 60 jaar later is Jane nog steeds betrokken bij de dieren. Ze reist de hele wereld over om te vertellen over de natuur. Er is verschillende films gemaakt over het bijzondere leven van de onderzoeker. Hieronder zie je de trailer een documentaire die vorig jaar in de bioscoop draaide.