Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week: 1. Hond zorgt voor 9 eendjes Hond Fred uit Engeland zorgt voor negen verlaten kuikentjes. Fred woont in een kasteel en het personeel nam de eendjes mee omdat ze de moeder niet zagen. Het er was meteen klik: de kuikentjes klimmen zelfs op Freds rug.

2. Stem kwijt De Graafschap is gepromoveerd naar de eredivisie en dat moest natuurlijk gevierd worden. Daarna was er niet veel meer over van de stem van speler Myenty Abena. Daardoor werd een interview met hem hilarisch.

FOX Sports @FOXSportsnl

📣 | Was het gezellig, Abena? 🤣 @DeGraafschap #graalm

3. Tamara slaat boswachter Tamara heeft een boswachter geslagen tijdens een interview. Het was gelukkig goed bedoeld. Ze wilde een mug van zijn gezicht meppen.

4. Logeerfeestje Shane Kluivert had een opvallende gast. Rapper Lil' Kleine bleef logeren bij het voetbaltalent in Spanje. In een filmpje laat Shane zien hoe ze samen citroenen plukken.

shanekluivert

Mr @lilkleine came to sleep and made me happy 😊

5. Youtube-kanaal voor oudjes Er bestaan een Youtube-kanaal voor oudjes. Zo noemen ze zichzelf ook. De bejaarden reageren op allerlei dingen die jullie vaak leuk vinden.