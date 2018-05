Robin (9) mag naar WK Western Riding

Paardrijden, lasso werpen en koeien drijven. Je hebt het cowboys en girls misschien wel eens in een film zien doen. Maar voor de 9-jarige Robin uit het Brabantse Udenhout is het dagelijkse kost.

Jongste ooit

De sport heet Western Riding en Robin is er super goed in. Zelfs zo goed dat ze naar het WK mag in de Verenigde Staten. Robin is de jongste deelnemer ooit die aan het WK mee mag doen.