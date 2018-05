De grootste vogel van Europa is het afgelopen weekend gespot in de provincie Zeeland. De lammergier komt normaal niet in Nederland voor, maar vooral in gebergtes in het zuiden van Europa.



Als de roofvogel zijn vleugels spreidt is hij wel drie meter breed. Volgens kenners is het een jonge vogel van een jaar of twee. Waarschijnlijk blijft hij maar even in Nederland en vliegt hij daarna weer weg.