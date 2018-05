Nieuwe fabriek gaat plastic nog beter recyclen

Er komt een nieuwe fabriek in Nederland waar plastic nog beter kan worden gerecycled. Nu wordt veel plastic niet hergebruikt, maar gewoon verbrand.

Dat is bijvoorbeeld zo bij flesjes waar sterk schoonmaakmiddel ingezeten heeft. In de flesjes zitten giftige stoffen van het schoonmaakmiddel. Het plastic ervan hergebruiken om bijvoorbeeld eten in te verkopen, is gevaarlijk.

Schoon

Maar dat kunnen ze in de nieuwe fabriek dus veranderen. Met speciale machines kunnen ze zelfs plastic waar giftige stoffen in zitten schoon krijgen. Zo kan het opnieuw worden gebruikt en dat is beter voor het milieu.