Veel plastic producten worden verboden

Plastic borden, rietjes en bekertjes gemaakt van plastic worden allemaal verboden. Dat heeft de Europese Unie besloten. Ook snoepwikkels en plastic bestek mogen straks niet meer.

Milieu

Europa wil op deze manier zorgen dat er minder zwerfvuil in het milieu en vooral in zee terechtkomt. Door al het plastic in de natuur gaan veel dieren dood.

Verboden

Plastic wordt alleen verboden als de producten ook van ander materiaal gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld van karton of papier. Op alle plastic flesjes komt statiegeld. Het duurt nog wel een paar jaar voordat de regel overal in de Europese Unie geldt.