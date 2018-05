Kinderen houden eigen heiligdomsvaart

Grote drukte in Maastricht: de stad staat al een week in het teken van de heiligdomsvaart. Zo'n 175.000 mensen uit allerlei landen komen dan naar de stad. Heiligdomsvaart is maar één keer per zeven jaar.

Sint Servaas

Al die bezoekers komen om te bidden, naar kerkdiensten te gaan, maar vooral om een gouden kist te zien. In die kist zitten de botten van de heilige Sint Servaas. Hij was heel belangrijk voor de stad. In de 4e eeuw bracht hij het katholieke geloof naar Maastricht.

Eigen kisten

Vroeger werd de gouden kist door de stad gedragen. Dat zou zorgen voor geluk. En daarom doen kinderen dat ook nu nog. Niet met Sint Servaas, maar met hun eigen idolen op de buitenkant en spullen voor de voedselbank aan de binnenkant.