Wandelen, snoepen én afval opruimen tijdens de avondvierdaagse

In Zoetermeer heeft de vierdaagse ook nog een serieus onderwerp. Daar is het de bedoeling dat kinderen afval opruimen terwijl ze wandelen. Wat de kinderen daarvan vinden zie je in het filmpje hieronder:

Snoepen of niet?

Ook is er ieder jaar discussie of er nu wel of niet gesnoept mag worden. Sommige scholen hebben dat verboden omdat er teveel gesnoept werd. Bij andere scholen mag je alleen nog maar iets gezonds meenemen voor onderweg. Wat vind jij: hoort snoepen erbij of niet?