Dierenbescherming: 'vergeet je dier niet als het warm is'

De Dierenbescherming roept via Instagram op goed op alle dieren te letten. En zie je een dier in nood? Dan moet je de dierenambulance bellen.

De afgelopen dagen moesten dierenbeschermers in actie komen om dieren in de hitte te helpen. Niet alleen huisdieren, maar ook vee zoals koeien en paarden. Die staan soms zonder water in de wei en dat is gevaarlijk.

Het zijn momenteel regelrechte tropentijden voor de inspecteurs van de Dierenbescherming. Ondanks de huidige extreme warmte blijken baasjes hun dieren regelmatig aan hun lot over te laten. “We worden er dagelijks mee geconfronteerd”, zegt Willem Wannyn, regionaal inspecteur voor Overijssel. Zo komen er nogal wat klachten binnen van vee dat zonder water in een weiland staat. “Dezer dagen gaan veel mensen fietsen. Ze rijden dan langs zo’n weiland en zien dat het vee niets te drinken heeft. Regelmatig blijkt dan dat er een waterpomp in een ander deel van het weiland staat, maar soms komt het inderdaad voor dat er geen water voor handen is. En dit terwijl water letterlijk van levensbelang is. Met de huidige temperaturen drinken dieren vaak 50 procent meer dan normaal.” Zie jij een dier in nood? Bel dan 144!