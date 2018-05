Helpen met dieren tellen op De Hoge Veluwe

In het park staan zeventig camera's en die maken de hele tijd foto's van de omgeving. Soms staat daar ook een dier op. Maar vrijwilligers hebben te weinig tijd om al die foto's te bekijken en de dieren te tellen. Daarom hopen onderzoekers dat mensen willen helpen met het tellen. Zo kunnen de onderzoekers meer leren over het gedrag van de dieren, welke soorten er allemaal zijn en hoe vaak bepaalde dieren voorkomen.

Op een speciale website krijg je een paar foto's achter elkaar te zien. Op een formulier kun je dan aankruisen welke dieren je ziet en hoeveel.

In het park komen bijvoorbeeld everzwijnen, herten en vossen voor. Wat weet jij over Nationaal Park de Hoge Veluwe? In onze drie vragen hoor je er alles over.