Oproep: Wat wil jij weten van Ismail Ilgun?

Hij is pas 21 jaar maar heeft al een heleboel meegemaakt: Ismail Ilgun. Hij werd bekend als 'treitervlogger' en maakt tegenwoordig positievere filmpjes. We gaan binnenkort bij hem langs met jullie vragen.

Zo doe je mee!

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Ismail stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met woensdag 31 mei.