Lawaai-test bij vliegveld Lelystad

Over twee jaar moeten er nog meer vliegtuigen vertrekken van het vliegveld bij Lelystad. Tenminste, dat wil de regering. Maar mensen die in de buurt wonen, zien dat niet zitten. Ze zijn bang voor geluidsoverlast van vliegtuigen. Daarom worden er vanmiddag testvluchten gehouden in het gebied.

Lawaai

Een toestel vliegt zeven verschillende routes van en naar het vliegveld in Lelystad. Mensen op de grond kunnen dan online doorgeven hoeveel lawaai ze horen als het vliegtuig overvliegt. Ook staan er op verschillende plekken apparaten die het geluid meten.

Tegenstanders

Tegenstanders hebben weinig vertrouwen in de testvluchten. Ze vinden dat ze door één zo'n testvliegtuig niet goed kunnen beoordelen hoe groot de overlast echt zal zijn.