In Nijmegen hebben twee zwanen een gansje geadopteerd. Het ganzenkuiken heeft waarschijnlijk geen ouders meer en zwemt nu met de jonkies van de zwanen mee.

Of de zwanen echt doorhebben dat één van hun jonkies eigenlijk een gans is, is niet duidelijk. Nu zorgen ze in ieder geval voor het kuiken alsof hij één van hen is.