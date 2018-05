Eikenprocessierups zorgt voor overlast

Hij is lichtgrijs, harig en hij kan ook nog eens gevaarlijk zijn: de eikenprocessierups. Dat is een klein insect dat vooral voorkomt als het warm weer is.

Jeuk en uitslag

De eikenprocessierups heeft allemaal kleine haartjes. En juist die zijn gevaarlijk. Als je die aanraakt, krijg je jeuk en uitslag op je huid.

Omdat het al lang mooi weer is, zijn de rupsen extra gevaarlijk.