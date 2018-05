Oeps! American football-speler maakt duur grapje

Hij is een groot fan van basketbalteam Golden State Warriors en is overtuigd dat zij de finale van een groot basketbaltoernooi winnen. Daarom plaatste hij op Twitter dat als ze toch niet winnen, hij een shirt van de tegenpartij koopt voor iedereen die het bericht deelde.

Damarious Randall @RandallTime

If the Cleveland Cavaliers win the 2018 NBA finals I’ll buy everyone who retweet’s this a jersey...