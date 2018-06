Vliegtuig maakt noodlanding door stinkende man

Reizigers die met een vlucht uit Gran Canaria onderweg waren naar Amsterdam kregen meer dan drie uur vertraging. De reden? Een stinkende man!

Ziek

De man stonk zelfs zo erg dat sommige passagiers er ziek van werden. Hij werd naar de wc verplaatst, maar dat hielp niet genoeg. De piloot besloot daarom om in Portugal een noodlanding te maken.

De man is daar weggebracht door een ambulance. Even later kon het vliegtuig weer vertrekken en kon iedereen toch nog naar Schiphol.