Het beste uit de 'Check dit dan'

Dieren en webcams zijn vaak een goede combinatie voor leuke filmpjes. Dat bewijst ook deze kaketoe in Australië:

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

In het Britse Gloucestershire rennen en rollen mensen ieder jaar achter een kaas aan. Er vallen altijd veel gewonden en er zijn natuurlijk ook een paar winnaars. Chris Anderson won voor de 22ste keer, maar lust helaas geen kaas.

Een Nederlandse vrouw wilde heel graag trouwen, maar haar vriend vroeg haar maar niet ten huwelijk. Daarom besloot ze de hulp in te schakelen de beroemde zanger Robbie Williams. En die was niet te beroerd om een handje te helpen.

En twee vrouwen uit Amerika gaan ook trouwen. Ze wilden elkaar precies tegelijk ten huwelijk vragen. Het gebeurde in de dierentuin waar ze ooit hun eerste date hadden.

5. Alien dance

Het Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam deed mee aan een wedstrijd om te laten zien hoe leuk het is om in een ziekenhuis te werken. En ze wonnen met deze gezellige alien dance!