Freek demonstreert met vissers tegen nieuwe regels

Freek van 12 doet mee aan een grote demonstratie van vissers. Zijn vader is visser en hij wil later zelf ook visser worden. Maar hij is bang dat het steeds moeilijker wordt om het vak uit te oefenen.

De vissers demonstreren in Amsterdam tegen nieuwe regels en de bouw van windmolenparken op zee. Ze zijn bang dat ze daardoor hun werk niet meer goed kunnen doen.