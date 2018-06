Jonge Nederlanders blijven langer bij hun ouders wonen

In veel andere Europese landen blijven jonge mensen nog langer thuis wonen. In bijvoorbeeld Italië wonen bijna zes op de tien mannen tussen de 25 en 34 nog bij hun ouders. In Scandinavië zijn jongeren gemiddeld het vroegst uit huis. Zij wonen meestal rond hun 21ste op zichzelf.

In Nederland blijven jonge mensen steeds langer bij hun ouders wonen. Gemiddeld gaan ze voor hun 25ste uit huis. Tien jaar geleden was dat nog 23,6 jaar.

Benieuwd hoe het in andere landen is. In de volgende video van NOSop3 zie je er nog veel meer over: