'Kinderen met zieke ouders moeten betere hulp krijgen'

Lisa van 15 weet precies hoe dat is. Haar moeder is manisch-depressief. Ze kan het een moment heel vrolijk zijn en het andere moment juist heel somber. Als het niet goed met haar gaat, doet ze dingen die ze anders nooit zou doen. Dan loopt ze bijvoorbeeld wel eens weg.

Kinderen van wie een ouder lange tijd ernstig ziek is, moeten beter geholpen worden. Dat zegt de Kinderombudsvrouw. Nu voelen ze zich vaak alleen en durven ze niet over hun thuissituatie te praten.

Volgens de Kinderombudsvrouw heeft bijna een kwart van de kinderen een ouder die lange tijd ernstig ziek is. Dat kan een lichamelijke ziekte zijn zoals kanker of een spierziekte, maar ook om een verslaving aan alcohol of drugs. Anderen hebben een verstandelijke beperking of een depressie, zoals de moeder van Lisa.

Bang

Voor sommige kinderen heeft de ziekte van hun ouder grote gevolgen. Ze durven bijvoorbeeld geen vriendjes mee naar huis te nemen omdat ze bang zijn dat hun ouders iets geks doen. Of het lukt ze niet om huiswerk te maken, omdat ze zich niet goed kunnen concentreren.

Nu krijgt de ouder met problemen vaak hulp, maar de kinderen niet. Dat moet volgens de Kinderombudsvrouw anders. Ze wil dat zij ook vaker deskundige hulp krijgen.