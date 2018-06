Te hard rijden en hondenpoep op straat zijn grootste ergernissen

Auto's die supersnel door de wijk scheuren. Veel Nederlanders ergeren zich daar behoorlijk aan. Dat staat in een nieuw onderzoek. Daarin werd aan mensen gevraagd wat hun grootste ergernis is in hun wijk.

Hondenpoep

Hard rijden staat dus op één. Hondenpoep op straat staat op nummer twee. Veel mensen willen dat dat probleem snel moet worden aangepakt.

In veel grote steden maken mensen zich ook boos over rommel op straat en hangjongeren in de buurt.

Vind jij auto's die te hard rijden ook het vervelendst? Reageer op onze stelling!