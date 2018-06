Oproep: wat wil jij weten van André van Duin?

Binnenkort gaan we hem interviewen en we zijn heel benieuwd wat jij van hem wil weten.

Je kent hem van Animal Crackers,Heel Holland Bakt of zijn grappige filmpjes en parodieën: André van Duin. Hij is één van de bekendste komieken van Nederland.

Zo doe je mee!

Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan André stellen. Je kunt je filmpje insturen tot en met maandag 4 juni.