Familie Nouri: 'Ajax is verantwoordelijk'

De familie van Abdelhak Nouri vindt dat Ajax niet goed heeft gehandeld toen de voetballer een hartstilstand kreeg. Daarom stapt zijn familie naar de arbitragecommissie van voetbalbond KNVB. In de arbitragecommissie zitten een soort scheidsrechters die gaan bepalen of de familie gelijk heeft of niet.

Te lang gewacht

Vorig jaar kreeg Nouri een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd. Volgens de familie duurde het toen te lang voordat dokters in actie kwamen. De familie vindt daarom dat het de schuld is van Ajax dat Nouri hersenschade heeft.

Ajax is het daar niet mee eens. De club zegt dat de dokters wel genoeg gedaan hebben.

Scheidsrechters

De arbitragecommissie gaat de beelden van de gebeurtenis nog een keer goed bekijken.