Extra lessen op school over regels en tradities in Nederland

De minister van Onderwijs vindt dat alle kinderen meer moeten weten over Nederlandse tradities en regels. Hij heeft daarom een nieuwe wet bedacht. Daarin staat dat alle basisscholen en middelbare scholen verplicht les moeten geven in burgerschap.

Burgerschap

In die lessen leer je meer over de cultuur van Nederland. Bijvoorbeeld over het Wilhelmus en Bevrijdingsdag. Maar ook over wat je rechten zijn, en de rechten van anderen. Bijvoorbeeld dat je vrij bent om te zeggen wat je mening is en dat je niet mag discrimineren.

Alle scholen

Veel scholen geven daar al les over, maar dat is volgens de minister niet goed genoeg. Hij zegt dat alle scholen er aandacht aan moeten besteden.