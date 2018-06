Update iPhone: ouders bepalen hoe lang je op je telefoon zit

Heb je een iPhone en een van je ouders ook? Dan kan je vader of moeder binnenkort bepalen welke apps je hoelang en wanneer mag gebruiken. Dat komt allemaal door een nieuwe update van Apple, het bedrijf dat de iPhone maakt.

Na de update kunnen ouders bijhouden hoe lang je op de telefoon zit. Ook kunnen ze een tijdsslot voor bepaalde apps instellen. Dan kun je bijvoorbeeld niet op Instagram of Snapchat als je huiswerk moet maken of als het bedtijd is.

Waarom?

Apple wil mensen helpen om niet te lang op hun smartphone te zitten. Er zijn namelijk steeds meer zorgen over de tijd die mensen met hun telefoons doorbrengen.

Kinderen zitten ook vaak meerdere uren per dag op hun mobiel. Dat levert soms zelfs ruzie op met ouders.