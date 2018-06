Wetenschappers niet blij met dino's in de woonkamer

Een skelet van een dino in je woonkamer: steeds meer rijke mensen vinden dat leuk. Maar wetenschappers zijn er niet blij mee. Zij willen het skelet liever zelf houden zodat ze het kunnen onderzoeken.

Hoe kan dat?

Als je dino-botten vindt op een privé-terrein, mag je zelf kiezen wat je ermee doet. Veel mensen brengen de botten naar een veiling, want daar kan een skelet veel geld opleveren. Soms wel meer dan een miljoen euro.

Geluk

Ook het skelet in het filmpje hierboven wordt uiteindelijk voor meer dan een miljoen euro verkocht. Maar deze keer hebben de wetenschappers geluk. De man die het skelet koopt wil het best even uitlenen aan een museum. Zo kunnen de wetenschappers toch onderzoek doen.