Paula (12) is blij met nieuw ziekenhuis voor kinderen met kanker

In Utrecht opende koningin Máxima vandaag een nieuw ziekenhuis. Het ziekenhuis heet het Prinses Máxima Centrum en is speciaal gebouwd voor kinderen met kanker.

Paula van 12 heeft kanker en ligt ook in het Prinses Máxima Centrum. Ze is erg blij dat het ziekenhuis nu af is. Er is meer ruimte voor haar ouders en er zijn veel meer leuke dingen om te doen. In de video hierboven vertelt Paula wat ze het liefste doet in het ziekenhuis.

Voor alle patiënten

Alle kinderen in Nederland die kanker hebben, kunnen in dit nieuwe centrum behandeld worden. Ze hoeven niet meer naar allerlei verschillende ziekenhuizen.

In het ziekenhuis werken dokters die veel weten over kanker allemaal samen. Zo kunnen ze kinderen nog beter helpen. De dokters die bij het Máxima Centrum werken hopen dat ze in het nieuwe centrum nog meer kinderen kunnen genezen.