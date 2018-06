'Zorg beter voor kinderen in asielzoekerscentra'

Er wordt niet goed gezorgd voor kinderen in asielzoekerscentra. Dat zeggen organisaties die voor hen opkomen.

Aygun van 12 is een van de kinderen waar het om gaat. Ze vluchtte vier jaar geleden uit Azerbeidzjan naar Nederland. Ze woont met haar hele familie op een kamer, is al vijf keer verhuisd en moet de wc en badkamer delen met andere gezinnen. In de video hierboven vertelt ze hoe dat is.