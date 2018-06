Festivals steeds vaker speciaal voor kinderen

Wij gingen langs bij het Vestrock Festival in Zeeland. Op een speciale dag voor kinderen traden onder andere Fource, Djamila, Supergaande en Lil'Kleine op. Dat kan je zien in de video hierboven.

Wat is een festival?

In Nederland zijn er ongeveer 1000 verschillende festivals. Je gaat er naartoe voor optredens, om een voorstelling te bekijken of bijvoorbeeld eten te proeven. Door springkussens of workshops willen de bedenkers festivals leuker maken voor kinderen. In Groningen en Utrecht zijn er zelfs al speciale kinderfestivals.