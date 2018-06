Mysterieus scheepswrak opgegraven

In Flevoland zijn archeologen een wrak van een schip aan het opgraven. Het mysterieuze schip lag onder de grond. Maar wat er precies mee is gebeurd, is niet bekend. Daarom willen onderzoekers er graag zoveel mogelijk over ontdekken.

Grote zeeën

Ze weten al dat het schip waarschijnlijk meer dan 300 jaar geleden is gebouwd. Ook weten ze dat het een mega-schip was dat over grote zeeën voer. Dat dit grote scheepswrak opgegraven wordt, is best bijzonder.