Guusje (12) bedenkt een challenge met Gilles de la Tourette

Guusje van 12 heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Daardoor heeft ze bijna geen controle over haar lichaam. Om meer aandacht te vragen voor de aandoening bedacht ze een challenge. Al haar klasgenoten moeten hun arm uitstrekken en weer intrekken. En dat dan 100 keer achter elkaar!

Gilles de la Tourette

Mensen met Gilles de la Tourette hebben last van tics: ze maken bewegingen of geluiden zonder dat ze er controle over hebben. Het komt best veel voor: volgens onderzoekers heeft 1 op de 100 kinderen de aandoening.

Tourette-dag

Morgen is de Europese Tourette-dag. Bedacht om mensen die het hebben, in het zonnetje te zetten. De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk mensen dan de challenge gaan doen.