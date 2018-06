Wie wordt het beste dier: Bumper, Fiep of Guus?

Vanavond worden de Best Social Awards uitgereikt. Dat zijn prijzen voor onder andere de beste Instagrammer, beste YouTuber en dit keer ook voor: het beste dier op social media.

In de andere categorie├źn is Shane Kluivert een van de grote kanshebbers. Hij is nog maar 10 jaar en neemt het nu al op tegen grote YouTubers als Dylan Haegens en StukTV: