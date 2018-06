Gelukt: Meer geld voor meesters en juffen

Goed nieuws voor je juf of meester. Volgend schooljaar gaan leerkrachten meer geld verdienen.

Actie

Het afgelopen jaar is er volop actie gevoerd en dat heeft geholpen. Meesters en juffen wilden meer salaris en iets minder hard werken. De minister van Onderwijs gaat daar nu voor zorgen.

Niet tevreden

In het nieuwe schooljaar gaan basisschoolleraren zo'n 3000 euro per jaar meer verdienen. Daar is nog niet iedereen tevreden mee. Veel mensen vinden het oneerlijk dat leraren op de middelbare school nog steeds meer verdienen. Een staking in de provincies Zuid-Holland en Zeeland gaat daarom gewoon door.