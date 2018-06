Zijn kopballen slecht voor je hersenen?

Deskundigen vragen het zich al jaren af: zijn kopballen slecht voor de hersenen? Vooral voor kinderen is het misschien helemaal niet goed om te doen. De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat nu onderzoeken of het inderdaad zo slecht is.

Hersens in de groei

Een harde voetbal keer op keer op je hersenen krijgen. Dat kan niet goed zijn, zeggen veel mensen. Vooral omdat kinderhersenen nog in de groei zijn. Daarom mogen jeugdspelers in sommige landen helemaal niet koppen.