11 miljoen euro opgehaald tijdens actie Alpe d'Huzes

De inzamelingsactie Alpe d'HuZes heeft ruim 11 miljoen opgehaald. Dat is een miljoen meer dan vorig jaar.

Bij Alpe d'HuZes fietsen en wandelen mensen een steile berg op in Frankrijk. Ze doen dat om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Veel mensen die meedoen hebben een familielid of vriend of vriendin verloren aan de ziekte.

Slecht weer

4500 mensen deden mee dit jaar. Ze hadden wel pech: het regende behoorlijk hard.