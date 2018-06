Ryan en Evan zijn de beste in Fortnite en trainen voor geldprijs

Over de hele wereld zijn gamers hard aan het trainen. Het bedrijf dat de game Fortnite maakt gaat 85 miljoen euro prijzengeld verdelen over de beste spelers. Ook Ryan en Evan oefenen veel. Ze zijn allebei Nederlandse topgamers en willen kans maken op de prijs.

Geld-toernooien

Over de geld-toernooien is nog niet heel veel bekend. Game-deskundige Rami Ismail volgt al het game-nieuws. Hij denkt dat de wedstrijden verspreid zullen worden over het hele jaar.