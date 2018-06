Hoera! De smurfen zijn jarig (en een beetje oud)

In Smurfenland is het feest want de Smurfen bestaan 60 jaar! Om dat te vieren is er een speciale Smurfen-tentoonstelling in België. Op de show kun je door het Smurfenland lopen en er zijn natuurlijk allemaal Smurfen te zien.

Andere landen

Na België gaat de show naar nog veel meer andere landen. Het is nog niet duidelijk of de Smurfen ook naar Nederland komen.