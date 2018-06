'Er zijn te veel beren in Roemenië'

Bewoners van dorpen in Roemenië zijn boos. Er komen te veel beren voor in de bossen daar en dat is hartstikke gevaarlijk. De dieren zijn brutaal en mensen worden soms zelfs aangevallen. Vorige week gebeurde dat nog bij een jongen van 9.

Hoeveel beren er precies zijn, is niet duidelijk. Volgens sommige mensen zijn het er ongeveer 6600, anderen denken dat er meer dan 10.000 rondlopen. De minister van Milieu in Roemenië wil daar nu onderzoek naar doen.

Moeilijk op te lossen

De beer is een bedreigde diersoort, dus afschieten mag niet. De regering van Roemenië wil daarom aan andere landen advies vragen om toch een oplossing te vinden.