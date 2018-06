Het schaap van Susan en Klaas doet mee aan een schoonheidswedstrijd

Wie heeft het mooiste schaap? Dat werd vandaag bepaald in Ermelo. Schapenliefhebbers konden daarheen met hun mooiste schaap om hem of haar aan een jury te showen. Een keurmeester kijkt of het schaap mooie witte wol heeft en of het schaap goed op zijn poten staat.

Ook Klaas en Susan deden mee aan de schoonheidswedstrijd met hun schaap 95358.