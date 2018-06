Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. Brutale ijsbeer

Een ijsbeer bij Spitsbergen was wel erg brutaal. Hij brak in bij een hotel en stal chocoladerepen! Het dier vluchtte via een raampje weer naar buiten