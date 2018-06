Nederlanders winnen goud, zilver én brons op WK BMX

Laura Smulders heeft het WK BMX gewonnen! Ze kwam als snelste over de finish tijdens de wedstrijd in de stad Bakoe in Azerbeidzjan.

Toen ze over de finish kwam, werd ze verrast. Haar zusje Merel Smulders werd namelijk onverwachts tweede. En het feestje werd zelfs nog mooier: ook plek 3 was voor een Nederlander, Judy Baauw.