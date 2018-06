Rudy is de Max Verstappen van de gamewereld

Rudy van Buren was vroeger goed in karten. Maar het lukte hem niet om in de Formule 1 te komen. Hij was te lang en daarom zat een racewagen helemaal niet lekker. Toch heeft hij dit jaar een belangrijke racewedstrijd gewonnen. Niet in een auto, maar in een simulator!

Meer dan 30.000 gamers deden mee aan de wedstrijd en Rudy bleek dus de allerbeste. Raceteam McLaren had de wedstrijd bedacht.

Auto's verbeteren

Goed nieuws voor Rudy, want het leverde hem een baan op. Nu racet hij in de geheime simulator van McLaren en probeert hun auto's te verbeteren. En zo maakt Rudy dus toch carrière in de Formule 1, maar dan als gamer.