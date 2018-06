Oorlogskinderen herdacht in Vught

In Vught in de provincie Noord-Brabant is vandaag een bijzondere herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Het kindertransport van 1943 wordt herdacht. Het is deze week 75 jaar geleden dat dat gebeurde.

Wat is er gebeurd? Tussen 1933 en 1945 was Adolf Hitler aan de macht in Europa en ook in Nederland. Hitler had een hekel aan Joden en liet grote groepen mensen naar speciale kampen brengen. Daar werden ze omgebracht. Ook uit Nederland werden meer dan 100.000 Joden weggevoerd. Bijna niemand overleefde dat. Het kindertransport van 1943 In juni 1943 werden 1300 Joodse kinderen die in kamp Vught woonden op de trein gezet. Ze dachten dat ze op kinderkamp gingen, maar eigenlijk werden ze naar concentratiekampen gebracht. In die kampen zijn bijna alle kinderen vermoord.