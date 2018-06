Diederik Jekel over wetenschap, zijn jeugd en buitenaards leven

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel is dol op proefjes en het beantwoorden van ingewikkelde vragen. Hij werkt bij Willem Wever, presenteerde de Nationale Wetenschapsquiz en hij deed mee aan Wie is de Mol.

Wetenschap vindt hij het het leukste en het belangrijkste dat er is. In het interview vertelt hij over zijn jeugd, of er buitenaards leven bestaat en over de ontdekkingen van de toekomst. Ook beantwoordt hij vragen die jullie hebben ingestuurd.