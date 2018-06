Op deze plek kun je jouw favoriete boek delen

In het Kinderboekenmuseum in Den Haag kun je boekentips delen met andere kinderen. Ze noemen de plek in het museum de Kinderenboekenambassade.

Favoriet

Bezoekers van het museum kunnen een filmpje opnemen waarin ze vertellen over hun favoriete boek. Bijvoorbeeld wat er zo goed aan is en waarom anderen het boek ook moeten lezen. Het museum hoopt dat zo meer kinderen gaan lezen.