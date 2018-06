Actie tegen nepwapens: 'ze zijn levensgevaarlijk'

De politie start een grote actie tegen nepwapens. Volgens agenten komt het nog te vaak voor dat kinderen met speelgoedwapens spelen die net echt lijken. En dat kan levensgevaarlijk zijn.

Twijfel

Speelgoedwapens zijn op veel plekken te koop. Sommigen lijken zo echt dat het voor agenten lastig is om te zien of het een echt vuurwapen is of niet. Bij twijfel nemen agenten geen risico en gaan ze er vanuit dat het een echt wapen is.

Op de foto hieronder zijn een aantal nepwapens te zien: