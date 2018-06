Hoe schoon zijn Nederlandse slootjes?

Het slootwater in Nederland scoort net een voldoende. De slootjes krijgen een 6,3 als rapportcijfer. Dat blijkt uit het Nationale Slootjes-onderzoek.

Waterdieren

Op meer dan 120 plaatsen in het land werd het water onderzocht. Ook kinderen hielpen mee. Zij telden hoeveel waterdieren in de sloten leven en keken hoe helder het water is.

In het filmpje hieronder zie je hoe dat ging: