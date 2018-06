Fietsende leraar wordt steeds aangevallen door buizerd

Leraar Theo is er helemaal klaar mee. Tijdens zijn fietstocht naar school is hij meerdere keren aangevallen door een buizerd.

Agressief

Vorig jaar had de leraar er ook al last van. In het filmpje hierboven zie je hoe het hem lukt om de agressieve roofvogel te filmen voor RTV Drenthe.

Indringers

De buizerd heeft waarschijnlijk dit jaar opnieuw een nest. Daarom wil hij het gebied beschermen tegen indringers, zoals de fietsende leraar.

Om van het gepik af te zijn, fietst leraar Theo de komende tijd maar een andere route.