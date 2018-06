Steeds meer kinderen hebben last van hooikoorts

Het is al een tijd mooi weer, maar dat is niet voor iedereen feest. Voor mensen die last hebben van hooikoorts is dit een ellendige tijd. Volgens artsen hebben steeds meer kinderen er last van.

Hooikoorts is een allergische reactie die wordt veroorzaakt door stuifmeelkorrels of pollen van bomen, gras of andere planten. Meestal krijgen mensen er bijvoorbeeld jeukende ogen van of moeten ze veel niezen.

Joyce Emons is kinderarts en weet alles over hooikoorts. Volgens haar is het dit jaar extra dramatisch. Dat komt onder andere door het weer. Door de warmte komen er meer pollen in de lucht en die pollen zijn ook allergierijker. Daardoor heb je er meer last van.