Brand en bedreigingen door jongeren in Noordwijk

In Noordwijk veroorzaken hangjongeren de afgelopen tijd een hoop problemen. Ze steken auto's en busjes in brand en bedreigen de politie. Daarom is er nu 's avonds zelfs een samenscholingsverbod.

Veel buurtbewoners balen behoorlijk van de problemen. Ook kinderen van basisschool de Schapendel hebben er last van. Verslaggever Milou ging bij ze langs.